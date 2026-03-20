Más de 700 jóvenes participaron de la "Copa Brown de Vóley"

Las sedes donde se disputó fueron los polideportivos de Ministro Rivadavia, San Francisco de Asís y Rafael Calzada. Los detalles.

Más de 700 chicos participaron de la "Copa Brown de Vóley". La competencia se disputó el fin de semana, en el marco del 50 aniversario del último Golpe Militar.

¿Cómo fue?

Las sedes fueron los polideportivos de Ministro Rivadavia, “Campeones del Mundo” de San Francisco de Asís y “Néstor Sicher” de Rafael Calzada, que fue inaugurado por el equipo femenino local.

Participaron 54 los equipos: 36 de damas y 18 de caballeros de la categoría sub 16. Además, se sumaron la Selección Metropolitana, los equipos de Boca, Vélez, Independiente de Burzaco y Defensores de Banfield. También de Lomas de Zamora, Avellaneda y los conjuntos masculinos y femeninos de Almirante Brown.

Los ganadores

Durante la nueva edición del certamen, que se lleva adelante en el distrito desde el 2023, obtuvieron la copa de oro la Selección Metropolitana de damas y el equipo de varones del Club Defensores de Banfield. En tanto, el trofeo de plata fue para el conjunto femenino de la MUNAV (Municipalidad de Avellaneda) y para el grupo masculino de Temperley.

El Polideportivo de Ministro Rivadavia fue escenario de la final, de los festejos y donde además se realizó la tan anhelada premiación. “Es un orgullo promover estos encuentros y hacer que el deporte no solo sea un espacio de inclusión sino de reflexión en el marco del 50 aniversario del golpe militar. Seguimos construyendo memoria”, indicó Mariano Cascallares.