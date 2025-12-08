Más de tres 3 mil vecinos participaron de la "Carrera X Todos" en Brown

Se trató de una edición con record de inscriptos. Contó con pruebas de 3 y 7 km. Los detalles.

En el marco de las Semana Internacional de la Discapacidad, se llevó adelante este domingo, 7 de diciembre, la "Carrera X Todos" organizada por el Municipio. Participaron más de tres mil vecinos.

¿Cómo fue?

La jornada se inició pasadas las 8 hs, en la Plaza Brown de Adrogué. Hubo 2.685 inscriptos, de los cuales 2.150 corrieron la prueba de 7 km, 435 la de 3 km y 100 personas con discapacidad se sumaron también en esta misma modalidad. Asimismo, cientos de brownianos se sumaron en forma voluntaria a esta actividad deportiva e inclusiva.

Esta importante iniciativa busca promover la inclusión y la participación a través del deporte, impulsando espacios donde todos puedan desarrollarse y sentirse parte de la comunidad.

"Este domingo acompañamos a los miles de vecinos que le dieron color y brillo a la edición 2025 de este tradicional encuentro en Brown", indicó Mariano Cascallares.

Y destacó: "En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, chicos, abuelos, grupos de amigos y familias enteras recorrieron los 3 o los 7 km. Nos dieron una lección de vida".

Desde la Comuna aseguraron que “en el distrito el deporte adaptado cumple un rol clave en la igualdad de oportunidades. También en la construcción de una sociedad más justa, empática e inclusiva”.