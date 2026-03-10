Miles de vecinos disfrutaron de la 18º edición de “Burzaco Matsuri”

El evento japonés incluyó gastronomía tradicional, feria de artesanos y shows en vivo. El intendente Juan Fabiani acompañó la jornada. Conocé más.

La comunidad japonesa llevó adelante la celebración de la edición 18° de Burzaco Matsuri. Se trata de un festival tradicional que cada año convoca a vecinos para compartir la cultura, música, gastronomía y expresiones artísticas del país asiático.

¿Cómo fue?

Organizado por la Asociación Japonesa de Burzaco, el evento se realizó el domingo, 8 de marzo, en el predio Kyowa-En de la localidad. En esta oportunidad, participaron el intendente Juan Fabiani; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone. En el lugar fueron recibidos por el presidente de la entidad, Enrique Finen.

La jornada incluyó un almuerzo y posteriormente la ceremonia central con oradores. Además de los tradicionales bailes participativos alrededor del “Yagura-Daiko”, acompañados por el sonido de los taikos, junto con un paseo de artesanos y puestos de comidas típicas.

También se realizaron exhibiciones de judo, karate y Mukaito Taiko (tambores japoneses). Sumando a un espectáculo de Ryukyukoku Matsuridaiko (Eisa), característico de la cultura okinawense, con la participación especial del grupo “Mumei”.

Asimismo, se otorgaron donaciones a la escuela primaria N° 77. La Asociación Japonesa de Burzaco les entregó sanitarios, mientras que el Municipio aportó un equipo de audio.

Burzaco Matsuri

Nació a fines de la década de 2000 como una iniciativa de la Asociación Japonesa de Burzaco inspirada en los festivales comunitarios de su país. Desde entonces se realiza en el predio Kyowa-En. El objetivo es compartir las tradiciones de la colectividad, forjar los vínculos de la comunidad nikkei y acercar su cultura a los vecinos de la Región.

“Como cada año, desde el Municipio acompañamos en esta celebración que ya es parte de la identidad cultural del distrito. Este tipo de encuentros permiten fortalecer los lazos entre las colectividades y seguir construyendo una comunidad basada en el respeto, la diversidad y el encuentro”, remarcó Mariano Cascallares.