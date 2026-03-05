Nuevos cursos gratuitos en Mármol y Calzada: ¿Cuáles son?

Los organiza la UNaB, a través del programa "La Universidad en tu localidad". Tienen una duración de cuatro encuentros presenciales. Se otorgarán certificados. Toda la información.
La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) lanzó nuevas capacitaciones gratuitas que se dictarán en José Mármol y en Rafael Calzada. Las inscripciones ya están abiertas.
Las formaciones se enmarcan dentro del programa “La Universidad en tu localidad”. Este acerca diferentes cursos y talleres a los barrios. Todas las propuestas son abiertas a la comunidad y se desarrollarán en cuatro clases presenciales.
Según informaron desde la UNaB se dictará:
José Mármol
Sede: Delegación local (Molina 600, esquina Bynnon)
Rafael Calzada
Sede: Delegación municipal (Gral. Martín Miguel de Güemes 1905)
Lugar: Biblioteca Club Atlético y Social Villa Calzada (Av San Martin 3169)
Los interesados deberán anotarse de forma virtual, completando un formulario con datos personales. En el caso de José Mármol, tienen que ingresar desde aquí. En tanto, para las formaciones de Rafael Calzada hay que hacer clic acá.
Los cupos son limitados. Al finalizar, se otorgarán certificados. Para más información o ante cualquier duda, los vecinos podrán comunicarse a través del mail extension.delegaciones@unab.edu.ar o talleres@unab.edu.ar .
