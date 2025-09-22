Lun, 22/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2457
POLÍTICA
lunes 22 de septiembre de 2025

Ministro Rivadavia: adultos mayores celebraron el Día del Jubilado y la llegada de la Primavera


Realizaron exhibiciones recreativas y actividades lúdicas. El intendente Mariano Cascallares participó de los festejos. Los detalles.

Con una distendida actividad, adultos mayores celebraron el Día del Jubilado y la llegada de la Primavera. Fue en el Polideportivo de Ministro Rivadavia.

 

La jornada

Se llevó adelante en el complejo ubicado en Camilo Quiroga y 25 de Mayo. El intendente Mariano Cascallares participó de los festejos junto a los vecinos de la tercera edad que practican natación y aquagym en el lugar.

En este marco, se realizaron exhibiciones recreativas y diferentes actividades lúdicas, todas especialmente pensadas para promover su integración, vida activa y bienestar.

“En una jornada muy emotiva, celebramos junto a nuestros queridos adultos mayores la llegada de la Primavera y el Día del Jubilado”, sostuvo el jefe comunal.

Estuvieron presentes también el presidente del Instituto del Deporte, Mauricio Gómez; la asesora Lorena Stazzonelli; el director de Deporte Adaptado, Gustavo Borro; y los coordinadores de Adultos Mayores, Matilde Maciel; y de Deporte para Adultos Mayores, Leonardo Abad.

