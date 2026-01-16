Modificarán la circulación de varias calles del centro de Mármol: ¿Cuáles serán?

Los cambios entrarán en vigencia el mes próximo. También está previsto reordenar el transporte público. Se busca mejorar la seguridad vial y refuncionalizar el área comercial. La información.

En el marco de un proceso participativo que involucró a vecinos, comerciantes e instituciones, se avanzará con el cambio del sentido de circulación en calles de la zona céntrica de José Mármol. Los mismos se comenzarán a partir de febrero.

¿Cuáles serán las modificaciones?

Todas fueron aprobadas por unanimidad por el Concejo Deliberante el 28 de noviembre del 2025. Se busca con ello, mejorar la seguridad vial y refuncionalizar el centro comercial, hacer fluir el tránsito y evitar el congestionamiento, especialmente en el circuito escolar.

Se trata de una decisión planificada. Durante el año pasado, la delegación, el área de Tránsito, vecinos y comerciantes evaluaron y consensuaron los cambios. Los mismos se producirán por etapas. También está previsto reordenar el transporte público en el mencionado sector a partir del mes próximo.

En este marco, Bynnon tendrá un único sentido de circulación que será Sudoeste-Noreste, entre Sáenz Peña y Blasco Ibáñez. Por su parte, Mitre tendrá una sola mano en dirección Noreste-Sudoeste entre Blasco Ibáñez hacia la estación de Mármol y Pasaje Rocha.

Sumado a ello, se reportarán también cambios en Manuel Dorrego, Esteban Echeverría y Erezcano (en un tramo). Además de las calles Ibáñez, 20 de Septiembre, José Sánchez y Thorne. Asimismo, se prohibirá el estacionamiento sobre diversas arterias para facilitar el tránsito.

En una segunda etapa -una vez que Ferrocarriles Argentinos autorice una obra en la barrera- la circulación única de Bynnon se extenderá hasta las vías.