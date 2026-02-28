Palpitando el Mundial: realizaron un mural que homenajea a Maradona y Messi en Brown

Se ubica en la flamante platea del Club Brown de Adrogué. Conocé más.

La identidad futbolera tiene desde ahora un nuevo símbolo en Almirante Brown. Se debe a la inauguración de un mural en homenaje a Diego Maradona y Lionel Messi, dos emblemas del fútbol.

¿Cómo es?

La obra bautizada “Genios y Capitanes” se enmarca dentro del programa de Embellecimiento Urbano. Se encuentra en la nueva platea del Club Brown de Adrogué y acompaña la puesta en valor del lugar.

La imagen plasma a Diego Maradona y Lionel Messi, dos grandes futbolistas que traspasaron generaciones. Se los retrató con la cinta de capitán que une a ambos y abraza al mismo tiempo la Copa del Mundo.

En este sentido, el mural no sólo celebra nuestra identidad futbolera, sino que también invita a palpitar la llegada del Mundial 2026. El mismo fue realizado por los artistas Eki Besada, Heber Martínez, Gustavo Alderete y Martín “Tin” Penedo, quienes lograron plasmar en la pared una escena cargada de emoción y pertenencia.