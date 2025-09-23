Monotributo para emprendedores y negocios digitales, las nuevas capacitaciones de la UNaB

Las clases son presenciales. Se otorgarán certificados al finalizar. Conocé más.

Buscando acercar más capacitaciones a los vecinos, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) lanzó nuevas propuestas gratuitas que se dictarán en José Mármol. Estas son perfectas para aquellos que quieran empezar su propio negocio. Las inscripciones ya están abiertas.

¿Cuál es la oferta?

Las formaciones se enmarcan dentro del programa “La Universidad en tu localidad”. Este acerca, desde hace varios meses, diferentes iniciativas a los barrios. En esta ocasión, el escenario será la Delegación de la localidad, ubicada en Molina 600, esquina Bynnon.

Según detallaron se dictará:

Charla “Monotributo para emprendedores y autónomos” : este viernes 26 de septiembre , de 9 a 12 hs (único encuentro).

: este viernes , de Curso “Emprendimiento de Negocios Digitales, herramientas y plataformas Gratuitas”: inicia el próximo lunes 29, de 9 a 11 hs. Será un total de cuatro clases.

¿Cómo inscribirse?

Los vecinos deberán anotarse de forma virtual, completando un formulario con datos personales. Podes acceder haciendo clic aquí. Los cupos son limitados. Al finalizar, se otorgarán certificados.