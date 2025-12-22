Navidad y solidaridad: jornada cargada de actividades en Burzaco

Fue organizada por la ONG Compromiso Ciudadano. Hubo feria de emprendedoras, vacunación gratuita, testeos, taller de RCP y capacitaciones. Se hizo junto a la Cruz Roja y Salud del Municipio. Los detalles.

En la víspera de Navidad, la feria “Creadoras” convocó a una multitud de vecinos en Burzaco para encontrar regalos buenos y económicos. La jornada también se tiñó de solidaridad y prevención, ya que se realizaron propuestas enfocadas en salvar vidas: vacunación gratuita con calendario completo, testeos de HIV y Sífilis, cursos de RCP y capacitación sobre Dengue, Zika y Chikungunya.

¿Cómo fue?

La iniciativa organizada por la ONG Compromiso Ciudadano, liderada por Mario Fuentes, reunió este jueves, 18 de diciembre, con cerca de 250 puestos. Como sucede mensualmente desde hace varios años, se instalaron en la plaza Manuel Belgrano.

De 11 a 18 hs, los stands le dieron vida y color a dicho espacio público. Quienes se acercaron a la feria, encontraron una amplia variedad de productos de distintos rubros a precios accesibles y con grandes ofertas.

Entre las alternativas, los emprendimientos ofrecieron artículos como artesanías, cuadros, velas, piezas de madera y cerámica, impresiones 3D, plantas, bijouterie y mucho más. Además, no faltó la cuota gastronómica, con pan dulces, budines y otros artículos navideños.

"Una edición importante, expresión de trabajo, compromiso y solidaridad. Cerca de 250 emprendedoras y emprededores exponiendo para las fiestas navideñas, más plan de vacunación, prevención, cursos de RCP y testeos", afirmó Fuentes a www.deBrown.com.ar.

En tanto, el presidente de la entidad browniana continuó: "Compromiso Ciudadano, en conjunto con la Cruz Roja y Salud, logró una nueva gran jornada. Agradecemos a todos los que participaron y lo hicieron posible".

Solidaridad

En simultáneo, realizaron una jornada de vacunación gratuita con calendario completo a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown. Allí también realizaron testeos de HIV y Sífilis

Además, la Cruz Roja local estuvo presente en la plaza Manuel Belgrano. Llevó adelante cursos de RCP y juegos de seguridad vial. Todas las demostraciones se efectuaron con los maniquíes de entrenamiento. Además, realizaron una capacitación sobre Dengue, Zika y Chikungunya.

Desde la organización agradecieron a las instituciones presentes y a sus titulares por trabajar conjuntamente en acciones que tienen como fin ayudar a la población.