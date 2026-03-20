Nuevo desafío: Lizy Tagliani debutó en el reconocido musical "Annie"

La browniana tiene un papel fundamental en la obra. Su familia le dedicó una emotivas palabras. Los detalles.

Lizy Tagliani afronta un nuevo desafío artístico: es parte de la obra "Annie". Para encarnar su papel en la versión argentino de este afamado musical, sorprendió con un marcado cambio físico y una caracterización que la muestra irreconocible sobre el escenario.

¿Cómo es?

La humorista oriunda de Adrogué interpreta a la temida Miss Hannigan, la villana de la historia y directora del orfanato donde viva la protagonista. El personaje cómico y exagerado se caracteriza por su mal carácter e intentar sacar provecho de la situación de la niña.

Para afrontar este musical, Lizy se sometió a un drástico cambio para comenzar a usar vestuario desalineado y llena de maquillaje para acrecentar lo exagerado de su rol en la obra.

La superproducción se estrenó este jueves, 19 de marzo, en el teatro Broadway. Además de la browniana, cuenta con un elenco conformado por Miguel Ángel Rodríguez, Julieta Nair Calvo y Emma García Torrecilla. La dirección artística está a cargo de Nicolás Vázquez y Gustavo Yankelevich, mientras que la dirección general de Mariano Demaría.

“Muchísimas ganas de que empiece ya y poder mostrar todo lo que hemos trabajado. Todo lo que se armó con la dirección, la escenografía. Es un gran espectáculo para toda la familia", afirmó Lizy.

Sus pilares

A horas del estreno de la obra, la vecina de Adrogué compartió en redes sociales una emotiva sorpresa que la hizo su familia. Se debe que le dejaron flores junto a una carta con un sentido mensaje.

"A nuestro amor. En cada momento difícil, nos elegimos, nos sostuvimos y seguimos adelante juntos. Hoy es tu día. Brilla como sos. Nosotros siempre con vos. Te amamos", fueron las palabras que dejaron plasmadas en un trozo de papel.

"Siempre están ahí. Mejor dicho: aquí en mi corazón. Conmigo siempre y eso me llena de felicidad", escribió Lizy en su cuenta de Instagram.

Sobre “Annie”

El musical cuenta la historia de una niña huérfana de sonrisa contagiosa y un optimismo indomable que vive en un duro orfanato dirigido por Miss Hannigan. Allí, con simpática valentía, transforma la vida de todos los que se cruzan en su camino.

Su presente cambia gracias a la figura de Grace (Nair Calvo), la luminosa secretaria del multimillonario cascarrabias Oliver Warbucks (Rodríguez). Este la invita a pasar unos días en su casa y decide ayudarla a encontrar a sus verdaderos padres. Entre aventuras, canciones y obstáculos, Annie demuestra que el optimismo y la esperanza pueden cambiarlo todo.

La obra invita a reconectar con la emoción y la esperanza a través de una historia entrañable, acompañada por impactantes coreografías, una gran puesta en escena y canciones inolvidables como “Tomorrow”, que celebran el amor, la familia elegida y la fuerza de los vínculos.