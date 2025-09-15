Quienes no tuvieron dengue ya podrán vacunarse gratis contra la enfermedad: ¿Cómo conseguir un turno?

La campaña se lleva adelante en todo el territorio bonaerense. Los detalles.

Ante la llegada del clima cálido, la Provincia de Buenos Aires amplió su campaña de vacunación contra el dengue. Se debe a que, desde este lunes 15 de septiembre, la misma llegará a más ciudadanos. La solicitud de turnos ya está abierta.

¿Cómo será?

Según indicó el Ministerio de Salud provincial, la inoculación se aplicará a todas las personas de entre 15 y 59 años que residan en territorio bonaerense. Asimismo, explicó que será para quienes hayan cursado o no la enfermedad.

En principio, enviaron 22.100 turnos a los que se habían anotado en la etapa inicial y no fueron citados al estar fuera de la población objetivo de esa instancia de la campaña “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue”. Se trataba de personas que sí habían transitado la afección.

Sin embargo, desde hoy, podrán solicitar turno todos los bonaerenses de dicha franja etaria que deseen recibir la vacuna. La misma está contraindicada durante el embarazo y lactancia y en personas inmunocomprometidas, en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas.

¿Cómo solicitar turno?

La persona tendrá que registrarse en la aplicación Mi Salud Digital (accedé haciendo clic aquí). Una vez asignada la cita por correo electrónico, podrá acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios bonaerenses.

En Almirante Brown, aplican la vacuna en los hospitales Lucio Meléndez, de Adrogué, y Oñativia, de Rafael Calzada. Para mayor información sobre la enfermedad, los vecinos podrán ingresar al sitio www.dengue.gba.gob.ar o comunicarse con la línea 148.