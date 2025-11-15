Nuevo finde en Brown: habrá conciertos, una feria fantástica y la visita a los túneles de Castelforte

Conocé la grilla completa.
Transitando las últimas semanas del año, Almirante Brown sigue ofreciendo múltiples propuestas artísticas y recreativas para disfrutar este finde en familia. En esta oportunidad, habrá opciones para elegir en Adrogué, Ministro Rivadavia y Don Orione.
¿Cuáles son?
Sábado 15
- Feria de productores rurales: Se podrán disfrutar de puestos gastronómicos dulces y salados, frutas de estación y verdura agroecológica. También, artesanías, productos de campo y regionales. Se instalará de 10 a 16 hs, en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 1000).
- “Imaginaria”: la feria de lo fantástico y maravilloso aterriza en Adrogué para celebrar la imaginación, los libros y la creatividad. Tendrá como escenario la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974), desde las 13:30 hs, y se extenderá hasta el domingo. En ambas jornadas habrá charlas y presentaciones de libros, puestos de ejemplares y artesanías. Además de un espacio mágico para toda la familia.
- Intercambio de plantas, semillas y saberes: será también en la Granja, desde las 14 hs. Se trata de un espacio abierto, acompañado por el equipo técnico y docente de la entidad local.
- Visita a “Castelforte”: A partir de las 15 hs, se realizará una charla histórica y luego comenzarán las visitas guiadas a los túneles y al museo. El castillo se encuentra en Rosales 1521, Adrogué. El acceso será por orden de llegada y se cobrará un bono contribución de $5000.
- Ciclo Filomena en Don Orione: el evento reúne poesía, música y artes visuales. Iniciará a las 17 hs, en la Casa de la Cultura Luis Sandrini de la localidad (avenida Eva Perón 1948).
- Coro de Cámara de Almirante Brown: presenta un nuevo concierto en la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224). Se trata de una propuesta imperdible para disfrutar de la música coral, la armonía de las voces y el talento artístico. Comenzará a las 19 hs.
Domingo 16
- Última jornada de “Imaginaria”: sigue la feria de lo fantástico y maravilloso en la Biblioteca Esteban Adrogué. Al igual que el sábado comenzará a las 13:30 hs.