Nuevo finde en Brown: habrá conciertos, una feria fantástica y la visita a los túneles de Castelforte

Conocé la grilla completa.

Transitando las últimas semanas del año, Almirante Brown sigue ofreciendo múltiples propuestas artísticas y recreativas para disfrutar este finde en familia. En esta oportunidad, habrá opciones para elegir en Adrogué, Ministro Rivadavia y Don Orione.

¿Cuáles son?

Sábado 15

Feria de productores rurales : Se podrán disfrutar de puestos gastronómicos dulces y salados, frutas de estación y verdura agroecológica . También, artesanías, productos de campo y regionales . Se instalará de 10 a 16 hs , en la Granja Educativa de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 1000).

: Se podrán disfrutar de . También, . Se instalará de , en la (Juan B. Justo al 1000). “ Imaginaria ”: la feria de lo fantástico y maravilloso aterriza en Adrogué para celebrar la imaginación , los libros y la creatividad . Tendrá como escenario la Biblioteca Esteban Adrogué (La Rosa 974), desde las 13:30 hs , y se extenderá hasta el domingo . En ambas jornadas habrá charlas y presentaciones de libros , puestos de ejemplares y artesanías . Además de un espacio mágico para toda la familia .

”: la de lo aterriza en para celebrar la , los y la . Tendrá como escenario la (La Rosa 974), desde , y se extenderá hasta el . En ambas jornadas habrá , . Además de un para toda la . Intercambio de plantas, semillas y saberes: será también en la Granja , desde las 14 hs. Se trata de un espacio abierto , acompañado por el equipo técnico y docente de la entidad local.

será también en la , desde las Se trata de un , acompañado por el y de la entidad local. Visita a “Castelforte”: A partir de las 15 hs, se realizará una charla histórica y luego comenzarán las visitas guiadas a los túneles y al museo . El castillo se encuentra en Rosales 1521, Adrogué . El acceso será por orden de llegada y se cobrará un bono contribución de $5000.

A partir de las se realizará una y luego comenzarán las a los . El castillo se encuentra en . El acceso será por y se cobrará un Ciclo Filomena en Don Orione : el evento reúne poesía, música y artes visuales . Iniciará a las 17 hs , en la Casa de la Cultura Luis Sandrini de la localidad (avenida Eva Perón 1948).

: el evento . Iniciará a las , en la (avenida Eva Perón 1948). Coro de Cámara de Almirante Brown: presenta un nuevo concierto en la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224). Se trata de una propuesta imperdible para disfrutar de la música coral, la armonía de las voces y el talento artístico. Comenzará a las 19 hs.

Domingo 16

Última jornada de “Imaginaria”: sigue la feria de lo fantástico y maravilloso en la Biblioteca Esteban Adrogué. Al igual que el sábado comenzará a las 13:30 hs.