¿Querés recorrer sus túneles?: Castelforte volverá a abrir sus puertas a los vecinos

El lugar fue creado en 1874 por José Canale. Es una de las construcciones más antiguas que perduran en el distrito. Conocé cuando será.

“Castelforte”, el castillo de Adrogué, volverá a abrir sus puertas para aquellos que deseen visitar el edificio, descubrir sus túneles y también el museo. Se trata de una nueva oportunidad para recorrer sus instalaciones y sumergirse en su historia y misterios.

¿Cuándo será?

La propuesta se llevará adelante este sábado, 15 de noviembre, en Rosales 1521, pleno casco céntrico de la localidad. Como es habitual, el acceso será por orden de llegada y no requerirá de inscripción previa. Durante la visita se cobrará un bono contribución de $5000 por persona. Todo lo recaudado se destinará al sostenimiento del lugar.

Según informaron desde la organización en redes sociales, a partir de las 15 hs, se realizará una charla histórica y luego comenzarán las visitas guiadas a los túneles y al museo. La jornada finalizará a las 18 hs.

Sobre “Castelforte”

Lo creó en 1874 el arquitecto genovés José Canale y es una de las construcciones más antiguas que perduran en el distrito. La leyenda cuenta que los túneles interiores se comunicaban con los distintos jardines del parque, la comisaría, iglesia, municipalidad y estación.

El sitio se convirtió en museo en 1995 luego de los esfuerzos de la Asociación Nativos de Almirante Brown, quienes la adquirieron en 1983. En su interior, se encuentran objetos personales de Canale, Esteban Adrogué y del Almirante Guillermo Brown, entre otros.