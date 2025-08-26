Nuevo taller de orientación vocacional: es gratuito y se dictará en Adrogué y Burzaco

Consta de cuatro clases presenciales. Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Conocé más.

Con el foco en ayudar a los vecinos a autoconocerse para elegir una carrera, lanzaron un nuevo taller de orientación vocacional. Se llevará adelante en sedes de Adrogué y Burzaco. Es gratuito y para todo público.

¿Cómo participar?

La propuesta, impulsada por la UNaB, consta de cuatro clases presenciales. Está destinado a jóvenes y adultos que se encuentren finalizando sus estudios secundarios.

En este marco, el taller se dictará en tres sedes del distrito. Los alumnos podrán elegir cuál les sea más conveniente. Estás son:

Concejo Deliberante (Pellerano 778, Adrogué): lunes de 18 a 20 hs. Inicia el 1/09.

(Pellerano 778, Adrogué): lunes de 18 a 20 hs. Inicia el 1/09. Centro Integral Comunitario de Burzaco (Adolfo Alsina 2116): miércoles de 18 a 20 hs. Comienza el 3/09.

(Adolfo Alsina 2116): miércoles de 18 a 20 hs. Comienza el 3/09. Campus de la UNaB (Blas Parera 132): viernes, de 18 a 20 hs. Inicia el 5/9.

“El objetivo es indagar a los participantes sobre los factores que inciden en la elección de un oficio o una carrera, reconocer las prioridades y expectativas personales, promover el autoconocimiento de las experiencias y dar lugar a aprendizajes que contribuyan al crecimiento personal”, explicaron desde la UNaB.

Las inscripciones

Los vecinos deberán ingresar al sitio oficial. Allí tendrán que completar un formulario con datos personales y elegir la sede. Podés acceder haciendo clic aquí.