Sumaron nuevo equipamiento para los estudiantes del Club de Robótica de la UNaB

El espacio es gratuito y fomenta las vocaciones científicas en jóvenes. Funciona en el campus universitario de Burzaco. Participaron el intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel. La información.

Buscando potenciar el Club de Robótica de la UNaB, la Fundación del Banco Provincia realizó una donación de notebooks y un gabinete de carga móvil. Esto permitirá que los estudiantes trabajen en simultáneo en los proyectos de ese espacio educativo y tecnológico gratuito.

¿Cómo fue?

La entrega del equipamiento tuvo lugar en el campus de la casa de altos estudios, donde funciona la propuesta. Contó con el acompañamiento del intendente Mariano Cascallares; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y la presidenta de la institución benéfica de la entidad bancaria bonaerense, Micaela Ferraro.

Según informaron, dicho aporte se concretó gracias al trabajo articulado entre Causa Común y la Fundación del Banco Provincia, la Universidad y el Municipio de Almirante Brown. Asimismo, Credicop sumó materiales didácticos. Se trata de kits Arduino para el armado de una tortuga y un auto inteligente y un robot bípedo.

“Seguimos potenciando a nuestra universidad. Sumando herramientas en este caso para la formación de los estudiantes en un espacio que promueve la participación, el conocimiento, la innovación y desarrollo del futuro tecnológico”, indicó el jefe comunal.

Sobre el Club de Robótica

Es una iniciativa de la Secretaría de Extensión y Bienestar de la UNaB. Su objetivo es fomentar vocaciones científicas en los jóvenes de entre 14 y 17 años, enfocándose en áreas como tecnología, ingeniería y matemática.

A través del diseño y desarrollo de proyectos innovadores vinculados a la programación, videojuegos, automatización, Internet de las Cosas (IoT) y domótica, los participantes pueden explorar las últimas tecnologías. Durante el proceso además son acompañados por estudiantes avanzados y docentes.

El espacio funciona en el campus universitario de la Quinta Rocca (Blas Parera 132, Burzaco), los sábados de 10 a 12 hs. Convoca a más de 140 jóvenes de la Región y ofrece la posibilidad de realizar prácticas a alumnos de escuelas técnicas.

El Club de Robótica cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Educación del Municipio, la Unión Industrial local, la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado y el Centro Local de Innovación y Cultura (CLIC). También de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Provincia y empresas como Genrod, TGI Pagk, Doing, Ice Cream y Micro.

¿Quiénes participaron del acto?

Se sumaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; los secretarios de Extensión y Bienestar de la UNaB, Ignacio Jawtuschenko, y de Educación Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y el vicepresidente de la Fundación del Banco Provincia, Alejandro Alegretti.