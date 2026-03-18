Mié, 18/03/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2634
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
miércoles 18 de marzo de 2026

Nuevo taller gratuito de funcional y recuperación muscular en Mármol


Está dirigido a vecinos mayores de 40 años. Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Conocé más.

El Centro Integrador Comunitario (CIC) de José Mármol lanzó una nueva propuesta con gran demanda en la zona. Se trata de un taller gratuito de funcional y recuperación muscular.

 

¿Cómo participar?

Las clases serán todos los miércoles y viernes. Comenzarán a partir del próximo 25 de marzo, de 8 a 9 hs. Tendrán como sede la entidad ubicada en Frías 4196, esquina San Luis, al lado del CAPS Nº4. Está dirigida a personas mayores de 40 años.

Los vecinos interesados deberán inscribirse personalmente en el CIC, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. Allí habrá que presentar DNI y fotocopia del mismo. Los cupos son limitados.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram