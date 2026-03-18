Nuevo taller gratuito de funcional y recuperación muscular en Mármol

Está dirigido a vecinos mayores de 40 años. Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Conocé más.

El Centro Integrador Comunitario (CIC) de José Mármol lanzó una nueva propuesta con gran demanda en la zona. Se trata de un taller gratuito de funcional y recuperación muscular.

¿Cómo participar?

Las clases serán todos los miércoles y viernes. Comenzarán a partir del próximo 25 de marzo, de 8 a 9 hs. Tendrán como sede la entidad ubicada en Frías 4196, esquina San Luis, al lado del CAPS Nº4. Está dirigida a personas mayores de 40 años.

Los vecinos interesados deberán inscribirse personalmente en el CIC, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. Allí habrá que presentar DNI y fotocopia del mismo. Los cupos son limitados.