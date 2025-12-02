Nuevos allanamientos en una financiera de Adrogué por lavado de dinero

Se trata de Sur Finanzas. En total fueron 19 los operativos realizados durante la misma jornada. La información.

La Justicia federal llevó a cabo nuevos allanamientos en la sede central de Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo, y en otras de sus dos sucursales ubicadas también en Adrogué. Fue en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la transferencia del exfutbolista de Banfield Agustín Urzi.

¿Qué pasó?

Efectivos de la Policía Federal arribaron este lunes a las tres compañías de la localidad. La financiera ligada al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ya había sido escenario de otro operativo hace una semana por la causa Andis.

En las últimas horas, fueron en total 19 los operativos realizados en la provincia de Buenos Aires ordenados por la Justicia. La causa investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Club Banfield.

Según la documentación de la causa, la entidad deportiva habría sumado a su patrimonio un préstamo de 2 millones de euros otorgado por Auriga League S.A., que nunca fue devuelto.

Tras el incumplimiento de los plazos acordados, se negoció un mecanismo que vinculaba la deuda a la transferencia del jugador Agustín Urzi, estableciendo que Auriga tendría derecho al 30% del precio de dicha transferencia a un club de México

Asimismo, el juez federal Luis Armella también ordenó congelar todas las cuentas de Sur Finanzas y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Ariel Vallejo.

El caso

Todo comenzó tras una denuncia por lavado y evasión presentada por la Dirección General de Impuestos (DGI). La misma aportó información clave para la causa.

Además, se investiga si la entidad evadió el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios hasta abril de 2025. Las autoridades buscan determinar si Sur Finanzas utilizó cuentas de personas jurídicas, monotributistas o sujetos sin capacidad económica sin cumplir las obligaciones fiscales correspondientes.

La denuncia además alude que existe una estructura dedicada al lavado de dinero detrás de la firma que, a pesar de su poco tiempo en el mercado, se convirtió en anunciante y prestamista de clubes de la primera división del fútbol argentino.