Nuevos operativos gratuitos de DNI llegan a Mármol, Calzada, Don Orione y Burzaco

Se otorgarán 400 turnos. La atención será por orden de llegada. Conocé más.

Con el objetivo de seguir descentralizando servicios, se realizarán nuevos operativos gratuitos de DNI en José Mármol, Rafael Calzada, Don Orione y Burzaco. Allí, los vecinos podrán acercarse para gestionar múltiples trámites.

¿Dónde estarán?

En todos los casos, las campañas comenzarán a las 9 y se extenderán hasta las 15 hs. No se suspenderán en caso de lluvia. Se otorgarán 400 turnos gratis por orden de llegada.

Según informaron, la grilla por localidad será la siguiente:

José Mármol : lunes 20 – CIC Mármol (Frías y San Luis).

: (Frías y San Luis). Rafael Calzada: martes 21 - Delegación Municipal (Güemes y Cervantes)

(Güemes y Cervantes) Don Orione : miércoles 22 – CIC 3 de Febrero (Los Andes 3960)

: (Los Andes 3960) Burzaco: jueves 23 – Sociedad de Fomento La Lucy (Lacamera 750)

Los vecinos podrán tramitar el primer DNI, duplicado o actualización de menores a partir de los 5 años y a mayores desde los 14. Además de cambio o constancia de domicilio, denuncia de extravío y modificación de género.

Los operativos

Son ejecutados por el Registro Provincial de las Personas y el Municipio de Almirante Brown. Se llevan adelante en distintas localidades, acercando este tipo de trámites a los barrios.