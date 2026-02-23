Realizaron trabajos de mantenimiento en escuelas de Brown

Participaron integrantes del Consejo Escolar, de las delegaciones, del equipo comunal, docentes, directivos y cooperadoras. Toda la información.

En una importante jornada solidaria, se realizaron este sábado trabajos de pintura, mantenimiento refacciones y limpieza en jardines y escuelas primarias y secundarias de nueve localidades brownianas. Los llevaron adelante la comunidad educativa junto al Municipio.

¿Cómo fue?

Cientos de vecinos se sumaron a la propuesta y colaboraron con la puesta en valor de numerosas instituciones educativas del distrito antes del inicio del lectivo 2026. Participaron integrantes del Consejo Escolar, de las delegaciones, del equipo comunal, docentes, directivos y cooperadoras.

Durante la actividad, se realizaron tareas de pintura de las instalaciones; además del mantenimiento general de cada establecimiento e incluso trabajos de refacción.

En la ocasión se intervinieron las siguientes instituciones: los jardines N°916 de Claypole (Monteagudo 178) y 965 de San José (El Chajá 842). La Primaria N°81 de Longchamps (Entre Ríos N°339); 25 de Rafael Calzada (Illia 2198 y Capilla del Señor); 62 de Glew (Di Carlo 1009) y 58 de San Francisco Solano (La Calandria 2950).

Asimismo, renovaron sus instalaciones las Secundarias N°20 de Don Orione (Eva Perón entre 5 y 9); 24 de Burzaco (Arenales 2306) y el CFI 1 (anexo) de Adrogué, ubicado en Pellegrini y Enrique Py.

En este marco, se realizaron refacciones, mejoras y mantenimiento en la Técnica N°3 de Claypole. Se prevé que el próximo fin de semana las tareas continúen en otras escuelas locales.

A las aulas

Estas jornadas se llevan a cabo todos los años durante febrero antes del inicio de clases. Es una tarea conjunta entre el Municipio, el Consejo Escolar, las autoridades, cooperadoras y equipos de cada establecimiento educativo. Además de instituciones intermedias y la militancia de Almirante Brown.

“Trabajamos articuladamente con la comunidad para dejar a punto las escuelas del distrito. En el 2026, renovamos nuestro compromiso y, con tareas de pintura, refacción y mantenimiento, procuramos garantizar que docentes y alumnos puedan enseñar y aprender en espacios con óptimas condiciones”, señaló Mariano Cascallares.