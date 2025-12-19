Otorgaron certificados a estudiantes que realizaron prácticas educativas en Brown

El acto se realizó en la Casa de la Cultura. Se reconocieron a 496 estudiantes de diferentes instituciones locales. Toda la información.

Cerrando el año 2025, estudiantes de instituciones educativas de gestión estatal y privada de Almirante Brown que participaron de prácticas pedagógicas y profesionalizantes recibieron sus certificados. Las mismas las realizaron en diversas áreas del Municipio.

El acto

Se llevó adelante en el salón Raúl Soldi de la Casa de la Cultura, ubicada en E.de Adrogué 1224, en pleno casco céntrico de la localidad. Contó con la presencia de Mariano Cascallares.

Según informaron oficialmente, los certificados se otorgaron en el marco de los acuerdos establecidos en la mesa del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).

En la oportunidad, se reconocieron a 496 estudiantes de escuelas secundarias, técnicas y agrarias, institutos de formación técnica y centros de formación profesional. Ellos realizaron prácticas educativas de "Aproximación al Mundo del Trabajo" y "Profesionalizantes" en diferentes espacios dispuestos por el Municipio, atendiendo su orientación y/o especificidad.

Las áreas en las que se realizaron las experiencias fueron el Concejo Deliberante, donde participaron estudiantes con orientación en Ciencias Sociales, y el Consejo Escolar con alumnos con modalidad en Administración y Economía.

Además, se articularon acciones con diversas secretarías del Municipio, entre ellas, la General, de Educación, Ciencia y Tecnología; Relaciones con la Comunidad; Desarrollo, Seguridad Social y DDHH; Salud; Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos y el Instituto de las Culturas.

Participaron alumnos de las secundarias N° 22,28, 30, 31,33, 39, 50, 72, 80 y el Colegio Parroquial Santa Ana. Además, la E.E.S.T N°3, C.F.P N°401 y 404, E.E.S.T N°2 y E.E.S.A N°1. Se sumaron el Instituto San Cayetano, ISFDyT N°53 y 232, la Escuela de Enfermería Cruz Roja Argentina (filial Almirante Brown) y el Instituto Superior de Psicología Social Pichón Riviere de Lomas de Zamora.

En la oportunidad, Mariano Cascallares destacó el desarrollo de la iniciativa que surge a partir del “diálogo” y la articulación de la Provincia y el Municipio. Asimismo, felicitó a los estudiantes y agradeció el compromiso de las diferentes dependencias de la Comuna e instituciones que hicieron posible la implementación de las prácticas educativas.

¿Quiénes estuvieron en el acto?

Fueron parte el titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; los secretarios Ejecutivo de COPRET, Adrián Pagani; General, Alan Grin; de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; y de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán. A su vez, los títulares de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; y de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone.

También el presidente del Instituto de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez; el titular del Instituto del Deporte, Mauricio Gómez; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic y la inspectora Jefa de Educación Distrital, Mónica Vázquez.