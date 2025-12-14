Papá Noel visitará distintos lugares de Glew: ¿Cuál será el recorrido?

La iniciativa es organizada por los Bomberos de la localidad. Habrá dos caravanas, una en el lado este y otra en el oeste. Los detalles.

Se acerca una de las fechas más esperadas del año: la Navidad. En la antesala de esta festividad, Papá Noel dirá presente en Glew y realizará una recorrida para saludar a los niños, sacarse fotos y recibir las cartitas.

¿Cómo será?

La iniciativa, organizada por Bomberos Voluntarios, se llevará adelante el miércoles 24 de diciembre, a partir de las 9 hs. Habrá dos caravanas, de las cuales una será en el lado oeste de la localidad. Esta partirá desde el cuartel central, ubicado en Sarmiento 221.

Papá Noel saldrá por Soldi con dirección a Capital Olivera, donde circulará hasta Teniente Craig. Luego doblará a Bonifacio, seguirá con destino a Franklin y, desde allí, irá por Clark para llegar a la intersección con la Ruta 210.

La caravana continuará hacia Payro y se moverá por dicha calle hasta Gordillo. Tras pasar por Aguirre, volverá a la Ruta 210 para ingresar al Barrio Cotepa por Buegueños. Posteriormente, saldrá al barrio UPCN, cruzando el barrio Telepostal.

Tomará el recorrido por Justicia para llegar al cruce con Patria, donde girará a Trabajo y seguirá a Mansilla. Como último, terminará nuevamente en el cuartel central.

¿Y la otra?

En el lado este de Glew, en tanto, la otra caravana partirá desde la estación ferroviaria. Comenzará su trayecto por Almafuerte hasta Obligado, donde continuará por Lamberti con dirección a Miguel Cané. Desde dicha calle, se dirigirá a Tomás Espora para alcanzar Santa Fe, avanzando sobre esta hacia Santa Fe.

Tras llegar a Gobernador Arias, doblará a Montevideo y, después, hará lo propio a Jorge Newbery para finalizar en la Delegación Municipal.

Desde Bomberos Voluntarios de Glew, solicitaron a quienes se acerquen que tengan los recaudos necesarios. En esa línea, explicaron que sea cuidadosos para permitir el normal y seguro desplazamiento del recorrido.