Para cerrar el año con una sonrisa: Claypole se juega un cupo en la Copa Argentina

Visitará hoy, sábado 6 de diciembre, a Deportivo Español en la vuelta de la final del Reducido. La previa.

Claypole disputará su último partido del año con un objetivo claro: meterse en la Copa Argentina. Tras igualar en la ida, se volverá a ver las caras con Deportivo Español en el encuentro de vuelta de la final del Reducido por el cuarto cupo a dicho torneo nacional.

El enfrentamiento se llevará adelante hoy, sábado 6 de diciembre, a partir de las 17 hs, en el estadio Nueva España. El árbitro Ramiro Maglio fue designado para impartir justicia. En caso de empatar en los segundo 90 minutos, se determinará al ganador por penales.

La ida

El primer choque de la final se disputó la semana pasada, cuando no se sacaron diferencias e igualaron 0-0 en el Rodolfo Capocasa. Bajo un clima inestable y leves lluvias, se redondeó un partido parejo donde la fricción predominó sobre las situaciones de peligro.

Para esta tarde, ambos equipos tendrán bajas. Se debe a que Nicolás Ríos, de Deportivo Español, vio la roja por una plancha en el complemento sobre Federico Cruz, quien también se fue expulsado por responder con una patada desde el piso en la misma acción.