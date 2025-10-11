Para dejar atrás el mal momento, Brown visita al primer equipo descendido de la categoría

Se medirá hoy, sábado 11 de octubre, ante Fénix. ¿A qué hora?

Para dejar atrás definitivamente la racha negativa y mantenerse en la lucha por un lugar en el Reducido, Brown de Adrogué necesita imperiosamente volver a la victoria. En el marco de la 17° fecha del Clausura, tendrá una gran oportunidad ante un rival que ya descendió de categoría.

En este marco, el “Tricolor” visitará hoy, sábado 11 de octubre, a Fénix. El encuentro se disputará desde las 15:30 hs y será arbitrado por Gonzalo Creimermann. La última vez que se enfrentaron, el equipo browniano se impuso 2-0 en el Apertura.

¿Cómo llegan?

Tras un buen comienzo de torneo, el conjunto de Adrogué atraviesa un complicado momento ya que acumula seis partidos sin victorias (tres derrotas). Lejos de la pelea por el Clausura, centró su foco en luchar por el segundo ascenso.

En la tabla anual, Brown tiene 48 puntos y está a tres del Reducido. No obstante, todavía podrían liberarse más cupos si se consagra campeón Midland o Armenio, los líderes del certamen. Por ello, a falta de cinco fechas, necesita dar vuelta de página y dejar de bajar puestos.

Fénix, por su parte, viene de perder 1-0 ante Argentino de Merlo, resultado con el cual se confirmó su descenso a la Primera C. Producto de 19 derrotas, 13 empates y tres victorias en el año, sólo acumuló 22 unidades en la temporada.