Para despedir las vacaciones: ¿Qué propuestas habrá este finde en Brown?

Conocé la grilla completa.
Arranca marzo y ya quedan pocas horas para comenzar las clases. En este marco, Almirante Brown ideó una agenda de actividades para despedir las vacaciones. Todas las propuestas son gratuitas y se concentrarán en Adrogué, Rafael Calzada, Ministro Rivadavia y Longchamps.
¿Qué elegir?
Sábado 28
- Café literario: Será al aire libre, en el Parque Ramón Carrillo, ubicado en Erézcano 1850, Adrogué. Comenzará a las 17 hs y tendrá como disparador la temática “el reencuentro”. Se trata de espacio, junto a autores locales y de la Región, pensado para la escucha, la palabra y el encuentro.
- Feria de productores locales: se llevará adelante en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000). De 10 a 16 hs, la iniciativa ofrece frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, panadería y mucho más.
- Cine de verano: a las 20 hs proyectarán el film “Puan”. Será en la plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia. Se aconseja llevar manta y reposeras para una mayor comodidad.
- Corredor Gastronómico: Longchamps reunirá una variada oferta de comidas y de coctelería en la intersección de Lagos y Belgrano. Iniciará a las 20 hs. También, se presentarán en vivo “1Charrito+”, “Nuna Wayna” y “Sendero Gaucho”.
Domingo 1
- Carnaval de la comunidad boliviana: será una jornada para celebrar su cultura, tradiciones e identidad. Habrá caporales, comidas típicas y shows en vivo. Iniciará a las 15 hs, en el Polideportivo de Rafael Calzada (Güemes y República).