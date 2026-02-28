Para despedir las vacaciones: ¿Qué propuestas habrá este finde en Brown?

Conocé la grilla completa.

Arranca marzo y ya quedan pocas horas para comenzar las clases. En este marco, Almirante Brown ideó una agenda de actividades para despedir las vacaciones. Todas las propuestas son gratuitas y se concentrarán en Adrogué, Rafael Calzada, Ministro Rivadavia y Longchamps.

¿Qué elegir?

Sábado 28

Café literario : Será al aire libre , en el Parque Ramón Carrillo , ubicado en Erézcano 1850 , Adrogué . Comenzará a las 17 hs y tendrá como disparador la temática “el reencuentro” . Se trata de espacio , junto a autores locales y de la Región , pensado para la escucha , la palabra y el encuentro .

: Será al , en el , ubicado en , . Comenzará a las y tendrá como la temática . Se trata de , junto a , pensado para la , la y el . Feria de productores locales : se llevará adelante en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000). De 10 a 16 hs , la iniciativa ofrece frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, panadería y mucho más.

: se llevará adelante en la De , la iniciativa ofrece Cine de verano: a las 20 hs proyectarán el film “ Puan ”. Será en la plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia . Se aconseja llevar manta y reposeras para una mayor comodidad.

a las proyectarán el film “ ”. Será en la . Se aconseja llevar para una mayor comodidad. Corredor Gastronómico: Longchamps reunirá una variada oferta de comidas y de coctelería en la intersección de Lagos y Belgrano. Iniciará a las 20 hs. También, se presentarán en vivo “1Charrito+”, “Nuna Wayna” y “Sendero Gaucho”.

Domingo 1

Carnaval de la comunidad boliviana: será una jornada para celebrar su cultura, tradiciones e identidad. Habrá caporales, comidas típicas y shows en vivo. Iniciará a las 15 hs, en el Polideportivo de Rafael Calzada (Güemes y República).