CULTURA
sábado 28 de febrero de 2026

Para despedir las vacaciones: ¿Qué propuestas habrá este finde en Brown?


Conocé la grilla completa.

Arranca marzo y ya quedan pocas horas para comenzar las clases. En este marco, Almirante Brown ideó una agenda de actividades para despedir las vacaciones. Todas las propuestas son gratuitas y se concentrarán en Adrogué, Rafael Calzada, Ministro Rivadavia y Longchamps.

 

¿Qué elegir?

 

Sábado 28

  • Café literario: Será al aire libre, en el Parque Ramón Carrillo, ubicado en Erézcano 1850, Adrogué. Comenzará a las 17 hs y tendrá como disparador la temática “el reencuentro”. Se trata de espacio, junto a autores locales y de la Región, pensado para la escucha, la palabra y el encuentro.
  • Feria de productores locales: se llevará adelante en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000). De 10 a 16 hs, la iniciativa ofrece frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, panadería y mucho más.
  • Cine de verano: a las 20 hs proyectarán el film “Puan”. Será en la plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia.  Se aconseja llevar manta y reposeras para una mayor comodidad.
  • Corredor Gastronómico: Longchamps reunirá una variada oferta de comidas y de coctelería en la intersección de Lagos y Belgrano. Iniciará a las 20 hs. También, se presentarán en vivo “1Charrito+”, “Nuna Wayna” y “Sendero Gaucho”.

 

Domingo 1

  • Carnaval de la comunidad boliviana: será una jornada para celebrar su cultura, tradiciones e identidad. Habrá caporales, comidas típicas y shows en vivo. Iniciará a las 15 hs, en el Polideportivo de Rafael Calzada (Güemes y República).

 

