SOCIEDAD
domingo 18 de enero de 2026

Para potenciar la formación profesional, la UNaB lanzó cuatro nuevas diplomaturas


Se trata de trayectos formativos en Internet de las Cosas (IoT), Gestión de Medios Digitales, Atención de Emergencias Deportivas y Relaciones de Trabajo. La preinscripción ya se encuentra abierta. Los detalles.

Buscando responder a las demandas actuales del mundo laboral, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) lanzó cuatro nuevas diplomaturas. Las cursadas serán virtuales y con docentes especializados en cada materia.

 

¿Cuál es la oferta?

Las propuestas son impulsadas por la Secretaría de Extensión y Bienestar. El objetivo es brindar las herramientas teóricas y prácticas necesarias para la actualización profesional en áreas estratégicas. Las mismas son las siguientes:

  • Internet de las Cosas (IoT): Ofrece una formación integral para diseñar y desarrollar soluciones conectadas. Con una carga de 120 horas, los cursantes aprenderán a integrar hardware, software y análisis de datos, utilizando microcontroladores y plataformas en la nube. Es ideal para quienes buscan aplicar tecnología inteligente en sectores como la industria, el agro y las ciudades.
  • Gestión, Innovación y Desarrollo para Medios Digitales: Pensada para periodistas, comunicadores y emprendedores. Aborda la transformación del ecosistema mediático. El programa de 100 horas brinda competencias para generar contenidos de calidad, gestionar comunidades y desarrollar modelos de negocios sustentables para proyectos autogestivos. Integrará podcast y el streaming.
  • Atención de Emergencias en Campo de Juego y Deportes: Cuenta con un trayecto de 114 horas y está dirigida a entrenadores, docentes y miembros de la comunidad deportiva. Se los capacita como respondientes inmediatos para evaluar lesiones y brindar primeros auxilios, desde casos leves hasta situaciones críticas.
  • Relaciones de Trabajo: Se orienta a profesionales de Recursos Humanos, delegados y personal de organismos públicos y privados. Contará con 100 horas de duración. Ofrece herramientas para gestionar la normativa laboral, la negociación colectiva y la resolución de conflictos, comprendiendo las dinámicas actuales de las organizaciones y las nuevas formas de producción.

¿Cómo anotarse?

Los interesados en alguna de las diplomaturas pueden preinscribirse en el sitio oficial, a través de un formulario de datos personales. Podes ingresar haciendo clic aquí.  

Según informaron, la universidad ofrece descuentos especiales en los aranceles para estudiantes, graduados y docentes de la UNaB. También para empleados del Municipio; colaboradores y trabajadores de empresas afiliadas al Parque Industrial y a la Unión Industrial local.

Para recibir información o canalizar dudas sobre la propuesta elegida, los vecinos podrán comunicarse a través del correo extension@unab.edu.ar

