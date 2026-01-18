Para potenciar la formación profesional, la UNaB lanzó cuatro nuevas diplomaturas

Se trata de trayectos formativos en Internet de las Cosas (IoT), Gestión de Medios Digitales, Atención de Emergencias Deportivas y Relaciones de Trabajo. La preinscripción ya se encuentra abierta. Los detalles.

Buscando responder a las demandas actuales del mundo laboral, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) lanzó cuatro nuevas diplomaturas. Las cursadas serán virtuales y con docentes especializados en cada materia.

¿Cuál es la oferta?

Las propuestas son impulsadas por la Secretaría de Extensión y Bienestar. El objetivo es brindar las herramientas teóricas y prácticas necesarias para la actualización profesional en áreas estratégicas. Las mismas son las siguientes:

Internet de las Cosas (IoT): Ofrece una formación integral para diseñar y desarrollar soluciones conectadas . Con una carga de 120 horas, los cursantes aprenderán a integrar hardware, software y análisis de datos , utilizando microcontroladores y plataformas en la nube . Es ideal para quienes buscan aplicar tecnología inteligente en sectores como la industria, el agro y las ciudades.

Ofrece una y . Con una carga de los cursantes aprenderán a , utilizando . Es ideal para quienes buscan en sectores como la Gestión, Innovación y Desarrollo para Medios Digitales: Pensada para periodistas, comunicadores y emprendedores . Aborda la transformación del ecosistema mediático . El programa de 100 horas brinda competencias para generar contenidos de calidad, gestionar comunidades y desarrollar modelos de negocios sustentable s para proyectos autogestivos. Integrará podcast y el streaming .

Pensada para . Aborda la transformación del . El programa de brinda competencias para s para proyectos autogestivos. Integrará . Atención de Emergencias en Campo de Juego y Deportes: Cuenta con un trayecto de 114 horas y está dirigida a entrenadores, docentes y miembros de la comunidad deportiva. Se los capacita como respondientes inmediatos para evaluar lesiones y brindar primeros auxilios , desde casos leves hasta situaciones críticas .

Cuenta con un trayecto de y está dirigida a Se los capacita como para , desde hasta . Relaciones de Trabajo: Se orienta a profesionales de Recursos Humanos, delegados y personal de organismos públicos y privados. Contará con 100 horas de duración. Ofrece herramientas para gestionar la normativa laboral, la negociación colectiva y la resolución de conflictos, comprendiendo las dinámicas actuales de las organizaciones y las nuevas formas de producción.

¿Cómo anotarse?

Los interesados en alguna de las diplomaturas pueden preinscribirse en el sitio oficial, a través de un formulario de datos personales. Podes ingresar haciendo clic aquí.

Según informaron, la universidad ofrece descuentos especiales en los aranceles para estudiantes, graduados y docentes de la UNaB. También para empleados del Municipio; colaboradores y trabajadores de empresas afiliadas al Parque Industrial y a la Unión Industrial local.

Para recibir información o canalizar dudas sobre la propuesta elegida, los vecinos podrán comunicarse a través del correo extension@unab.edu.ar