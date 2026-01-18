Para potenciar la formación profesional, la UNaB lanzó cuatro nuevas diplomaturas

Se trata de trayectos formativos en Internet de las Cosas (IoT), Gestión de Medios Digitales, Atención de Emergencias Deportivas y Relaciones de Trabajo. La preinscripción ya se encuentra abierta. Los detalles.
Buscando responder a las demandas actuales del mundo laboral, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) lanzó cuatro nuevas diplomaturas. Las cursadas serán virtuales y con docentes especializados en cada materia.
Las propuestas son impulsadas por la Secretaría de Extensión y Bienestar. El objetivo es brindar las herramientas teóricas y prácticas necesarias para la actualización profesional en áreas estratégicas. Las mismas son las siguientes:
Los interesados en alguna de las diplomaturas pueden preinscribirse en el sitio oficial, a través de un formulario de datos personales. Podes ingresar haciendo clic aquí.
Según informaron, la universidad ofrece descuentos especiales en los aranceles para estudiantes, graduados y docentes de la UNaB. También para empleados del Municipio; colaboradores y trabajadores de empresas afiliadas al Parque Industrial y a la Unión Industrial local.
Para recibir información o canalizar dudas sobre la propuesta elegida, los vecinos podrán comunicarse a través del correo extension@unab.edu.ar
