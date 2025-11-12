Para revivir la magia de Hogwarts: "Harry Potter y el Cáliz de Fuego" vuelve al cine de Boulevard Shopping

Las entradas ya están disponibles. Hay 2x1 para disfrutar la cuarta película de una de las sagas más famosas de la historia. Los detalles.

“Harry Potter y el Cáliz de Fuego”, una de las películas más recordadas de la saga, vuelve a los cines para celebrar los 20 años de su estreno. Cinema Adrogué será uno de los lugares donde los fanáticos podrán vivir en pantalla grande la magia al estilo de Hogwarts.

El reestreno será este jueves, 13 de noviembre, y permanecerá en cartelera hasta el miércoles 19 del mismo mes. Las entradas ya están a la venta a través de la página oficial del complejo situado en Boulevard Shopping (avenida Yrigoyen 13298). Habrá una promoción de 2x1 en tickets todos los días.

“Reviví una de las aventuras más épicas del joven mago. ¿Estás listo para volver a Hogwarts?”, afirmaron desde Cinema Adrogué en sus redes sociales.

Sobre la película

Basada en el libro de J. K. Rowling, se estrenó en 2005 y fue dirigida por Mike Newell. La cuarta entrega de la saga fue un gran éxito de taquilla y recibió elogios por su tono más maduro y sus efectos visuales, los cuales le valieron una nominación al Óscar a “Mejores Efectos Visuales”.

La historia muestra a Harry compitiendo en el Torneo de los Tres Magos, un peligroso certamen entre escuelas de magia. Aunque no debería participar, su nombre aparece misteriosamente en el cáliz. Durante las pruebas, enfrenta grandes desafíos y presencia el regreso de Lord Voldemort, marcando el inicio de una nueva era de oscuridad.

