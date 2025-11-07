Un viaje al pasado: "Volver al futuro" se reestrena en el cine de Boulevard Shopping

Las entradas ya están disponibles. Hay 2x1. La información aquí.

“Volver al futuro”, una de las películas más populares de la historia y que redefinió los viajes en el tiempo en la cultura pop, cumple 40 años. Por este motivo, se reestrenó este jueves en los cines de todo el país y Cinema Adrogué es uno de los lugares para que los fanáticos vuelvan a disfrutarla.

El regreso a las pantallas grandes se extenderá hasta el miércoles, 12 de noviembre. Dicho complejo del Boulevard Shopping, ubicado en la avenida Yrigoyen 13298, lanzó una promoción especial: habrá 2x1 en entradas todos los días. Las mismas se podrán adquirir de manera online (accedé haciendo clic aquí).

“Vení a vivir la experiencia completa: la emoción, la música y la aventura de este clásico del cine como nunca antes”, afirmaron desde Cinema Adrogué.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Sobre la película

“Volver al futuro” se estrenó en 1985. Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, es uno de los films más icónicos del cine de ciencia ficción y aventura.

La historia sigue a Marty McFly, un adolescente que viaja accidentalmente al 1955 en una máquina del tiempo construida por el excéntrico científico Doc Brown, usando un DeLorean. En el pasado, debe asegurarse de que sus padres se enamoren para no alterar su propia existencia, mientras busca la forma de regresar al futuro.

La película es considerada un hito cultural por su original manejo del viaje en el tiempo, su guion ingenioso y su influencia en la cultura popular. Inspiró dos secuelas, series animadas y múltiples referencias en otros medios.

“Volver al futuro” fue un gran éxito de taquilla y ganó el Óscar al Mejor Edición de Sonido en 1986, además de tres nominaciones más, incluyendo Mejor Guion Original. También obtuvo un Premio Hugo y varios reconocimientos internacionales.