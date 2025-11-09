Para seguir soñando: San Martín buscará su primera victoria como visitante en el torneo

El "Azul" se enfrentará hoy, domingo 9 de noviembre, con Dock Sud. ¿A qué hora?

A falta de dos fechas para el cierre del torneo Clausura, San Martín de Burzaco todavía tiene chances de entrar al Reducido. Si bien depende en gran medida de que Midland se consagre campeón, necesita hacer su parte y ganar los compromisos.

Con ese objetivo, visitará hoy, domingo 9 de noviembre, a Dock Sud. El encuentro se llevará adelante a partir de las 15:30 hs y será arbitrado por Julián Beligoy. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en Apertura, cuando el “Azul” se impuso 4-2.

¿Cómo llegan?

San Martín viene de empatar 1-1 con Villa San Carlos en Burzaco, en un partido que mereció más y le faltó concretar las oportunidades. De esta manera, alcanzó los 49 puntos en la temporada y quedó a cinco del último puesto de Reducido con seis por jugarse.

No obstante, podrían liberarse más cupos si el puntero Midland se consagra campeón, ya que también fue el ganador del Apertura. En ese caso, se meterían en dicha zona hasta el noveno de la tabla anual, del cual está sólo a una unidad.

En este marco, el equipo local necesitará cortar esta tarde la racha negativa de visitante, condición en la cual todavía no ganó en el campeonato. Enfrente estará Dock Sud, que arrastra siete partidos sin victorias y precisa sumar para asegurarse la permanencia ya que cuatro puntos lo separan de la última plaza de descenso. Viene de caer 1-0 ante Sacachispas.