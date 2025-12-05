Paro de colectivos en el AMBA: no presta servicio una línea que circula en Brown

La medida de fuerza es por el retraso en el pago de los sueldos. Los detalles.

Cierre de semana complicado en el AMBA. Se debe a que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realiza este viernes, 5 de diciembre, un paro de colectivos en distintas líneas. Una de las involucradas conecta con su recorrido a varias partes de Almirante Brown.

¿Qué pasó?

El gremio rectificó en la noche del jueves la medida de fuerza a través de un comunicado. La llevan adelante por el retraso en el pago de los sueldos de noviembre de varias empresas, las cuales algunas abonaron sólo una parte y otras nada.

En ese panorama, el Gobierno Nacional oficializó un incremento del 15% en los subsidios de distintos colectivos del AMBA buscando que no tenga efecto. Si bien algunas líneas reanudaron la actividad por este motivo, otras mantienen el paro.

La UTA, a través del comunicado, confirmó que se “dispondrá la retención de tareas” en todas las que “no hayan cumplido”. Además, dejó en claro que lo mantendrá “hasta tanto no se haya percibido el sueldo”.

¿Cuáles son las líneas?

Muchas de las involucradas ya reanudaron sus recorridos, pero otras líneas siguen afectadas. Entre estas figura la 506, la cual circula por Glew, Longchamps, Burzaco, Adrogué y San José.

En tanto, las demás son la 22, 33, 55, 75, 119, 507, 508, 570 y 584. Además, la empresa MOQSA (159, 219, 300, 372, 584, 603, 619), San Juan Bautista (383, 500); MO Primera Junta (324, 501, 504, 583), La Cabaña(172, 174, 242, 298, 317, 624) y EDO (244, 320, 390, 443B, 461, 462, 463, 464).