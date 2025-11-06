Paso bajo nivel de Calzada: repavimentan con hormigón la calle Presidente Perón

Los trabajos se enmarcan dentro del tramo final de la obra. Los detalles.

Almirante Brown informó que está llevando adelante la repavimentación con hormigón de la calle Presidente Juan Domingo Perón en Rafael Calzada. Esto se realiza en marco del final de la obra del paso bajo nivel de dicha localidad.

¿Cómo es?

Los trabajos permiten conectar mejor lo que será el nuevo cruce con las arterias de la zona, ordenando el tránsito y haciendo más ágil y segura la circulación diaria de los miles de vecinos que transitan diariamente.

“Seguimos sumando infraestructura para esta obra que mejorará la conectividad de Rafael Calzada y de toda la Región”, afirmó el intendente Mariano Cascallares.

En tanto, el jefe comunal continuó: “Agilizará los tiempos de traslado y eliminará una barrera que por décadas complicó la circulación. Se ejecuta la etapa final y próximamente se pondrá en funcionamiento”.

Sobre el paso bajo nivel

Se construye en la intersección de Presidente Perón y las vías del ferrocarril Roca. Cuenta con circulación de doble mano y permitirá el traslado de todo tipo de vehículos, con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros distribuidos en dos carriles, uno por sentido. Además, esta histórica obra contempla dos cruces peatonales subterráneos e iluminación con tecnología LED en todo su recorrido.

En paralelo, la Comuna avanza con la última etapa del paso bajo nivel de la calle Diehl, en Longchamps. Forma parte de un plan integral de infraestructura vial que viene ejecutando el Municipio para mejorar la transitabilidad y eliminar barreras ferroviarias en distintas localidades del distrito.