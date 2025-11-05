Renovaron la plaza Azopardo de Adrogué: sumó equipamiento y trabajos de parquizado

El intendente Mariano Cascallares visitó el lugar. Este se ubica en el cruce de Diagonal Brown y La Rosa. Los detalles.

La plaza Azopardo de Adrogué luce renovada. Allí se llevó adelante una puesta en valor integral y se incorporó nuevo equipamiento y trabajos de parquizado.

La intervención

Fue en el espacio público ubicado en el cruce de Diagonal Brown y La Rosa. Se concretó bajo el concepto de “terrazas verdes”, en el cual se aprovechó la estructura arbórea para generar sectores elevados con mesas destinadas al uso gastronómico.

Además, se construyeron veredas con bloques de intertrabado y se instaló iluminación con tecnología led. Otras de las mejoras fue la conservación de la farola original de la plaza, la conformación de canteros que marcan los accesos y la colocación de un tótem de seguridad.

Durante la jornada, también se desarrollaron actividades recreativas y culturales para la ocasión. Entre ellas, una tarde musical con el grupo “Eventual Dúo”, que interpretó temas de jazz, bossa y clásicos. Se sumó un encuentro con comerciantes de las calles Ruggiero y Lando y una charla abierta con vecinos.

“Seguimos recuperando y poniendo en valor los espacios públicos de nuestros barrios para que las familias los disfruten, se encuentren y compartan actividades al aire libre”, sostuvo el intendente Mariano Cascallares, quien visitó el lugar.

¿Quiénes participaron?

Fueron parte los secretarios de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; y de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; y la delegada de Adrogué, María José Zandonadi.