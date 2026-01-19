Pedro Alfonso se sumó al trend del 2016 y mostró cómo se enteró por televisión del sexo de su hijo

El browniano recordó el momento que Paula Chávez le reveló que sería varón el segundo bebé de la pareja. Mirá el video.

Se volvió viral en las últimas semanas un trend nostálgico donde los usuarios muestran recuerdos del 2016 en redes sociales. Uno de los miles que se sumó fue Pedro Alfonso, quien compartió cómo se enteró por televisión el sexo de su segundo hijo.

¿Cómo fue?

El humorista oriundo de José Mármol publicó un video donde se lo observa con ansias a la espera del comienzo de “Este es el show”. Se debe a que una de las conductoras era su pareja Paula Chávez y le enviaría un mensaje oculto en el comienzo del programa.

“Pau ya sabe el sexo, yo todavía no. Ahora va a empezar el programa. Si aplaude una vez, es nena. Si aplaude dos veces, es nene. Que nervios”, decía Pedro en la grabación del 2016.

A continuación, el video mostraba la apertura de "Este es el show", donde se enteraría de la noticia en la salida de los conductores. Junto a José María Listorti, Chávez dio la bienvenida a los espectadores y envió la señal a su pareja: palmeó en dos ocasiones.

Tras ver este mensaje oculto y amoroso entre ellos, el browniano repitió “es nene” con la voz que evidenciaba una fuerte emoción. Tiempo después, nació Baltazar Alfonso. La familia ya tenía su hija mayor Olivia, mientras que años más tarde, en 2020, llegó su tercera bebé Filipa.