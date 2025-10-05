Pedro Aznar cerrará la Feria del Libro de Brown: ¿A qué hora tocará?

El prestigioso cantante se presentará en Adrogué con su show 5.0, celebrando medio siglo de carrera. Conocé más.

Luego de seis días de una grilla cultural intensa, la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown se despide este domingo, 5 de octubre, a lo grande. Para ello, tendrá como invitado de lujo al cantante y compositor argentino Pedro Aznar, quién brindará un show en vivo junto a su banda.

¿En qué horario será?

El espectáculo comenzará a las 21 hs. Tendrá como escenario el auditorio Rodolfo Walsh del complejo de carpas ubicadas en plaza Brown de Adrogué. La entrada será libre y gratuita.

El músico, considerado el bajista más prestigioso del rock nacional argentino, presentará su show “5.0 - 50 años de música”, con el que celebra medio siglo de carrera. Será una presentación renovada que recorrerá toda su discografía.

Sobre Pedro Aznar

Fue integrante de los grupos Madre Atómica, Alas, Serú Girán, Spinetta Jade y Pat Metheny Group y desde 1993 está dedicado por completo a su carrera como solista.

Participa como productor, compositor, arreglador, instrumentista y cantante en sesiones de grabación y conciertos con grandes figuras como Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Santa Sabina, Lila Downs, Shakira y Roger Waters.

Desarrolla tareas de conferencista y dicta seminarios sobre grabación, mezcla y producción discográfica, así como de creatividad artística. Además, escribió dos libros de poemas "Pruebas de Fuego" (1992) y "Dos pasajes a la noche" (2009).