Sáb, 04/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2469
CULTURA
viernes 3 de octubre de 2025

¿Querés descubrir los misterios del universo?: Realizarán una jornada espacial en Adrogué


Habrá desde una escape room orbital hasta un encuentro de telescopios abiertos. Conocé la grilla completa.

La ciencia y la astronomía tendrán un lugar de privilegio en la 9° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown. Este sábado, 4 de octubre, habrá charlas, actividades interactivas y una observación astronómica abierta al público.

 

¿Cuál es el programa?

De 9 a 20 hs, la carpa de Ciencia y Tecnología montada en plaza Brown brindará una serie de actividades imperdibles para los amantes del universo. La propuesta se enmarca dentro de la Semana Mundial del Espacio y fue bautizada “Prohibido no explorar”

Los vecinos podrán elegir entre: 

Estaciones interactivas

  • Escape Room Orbital (Complejo Astronómico de Almirante Brown)
  • Área 41 (Instituto Superior de Formación Docente N° 41)
  • Origami y Exploración Espacial
  • Aprendiendo del cosmos (Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N 35)
  • Una experiencia marciana (Complejo Astronómico local)

 

Charlas

  • 12:30 hs: Ver con los ojos de la ciencia, satélites y telescopios (Camila Moirón y Cristian Artigas)
  • 15:30 hs: La Carrera Espacial: el superclásico del siglo pasado (Agustina Álamo)
  • 18:30 hs: ¿Estamos solos en el Universo? (Javier Feu)

 

"Brown mira al cielo"

Los vecinos podrán además participar de otra jornada de telescopios abiertos y disfrutar así de la observación bajo las estrellas. Esta se llevará delante de 18:30 a 20:30 hs, también en Plaza Brown. En caso de nubes, la jornada se suspenderá.

