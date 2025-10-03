¿Querés descubrir los misterios del universo?: Realizarán una jornada espacial en Adrogué

Habrá desde una escape room orbital hasta un encuentro de telescopios abiertos. Conocé la grilla completa.
La ciencia y la astronomía tendrán un lugar de privilegio en la 9° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown. Este sábado, 4 de octubre, habrá charlas, actividades interactivas y una observación astronómica abierta al público.
De 9 a 20 hs, la carpa de Ciencia y Tecnología montada en plaza Brown brindará una serie de actividades imperdibles para los amantes del universo. La propuesta se enmarca dentro de la Semana Mundial del Espacio y fue bautizada “Prohibido no explorar”
Los vecinos podrán elegir entre:
Estaciones interactivas
Charlas
Los vecinos podrán además participar de otra jornada de telescopios abiertos y disfrutar así de la observación bajo las estrellas. Esta se llevará delante de 18:30 a 20:30 hs, también en Plaza Brown. En caso de nubes, la jornada se suspenderá.
