Pizza libre y bebida por $15.000 en distintos locales de Brown: ¿Qué días será?

Será en comercios emblemáticos de Adrogué, Burzaco, Longchamps y Rafael Calzada. El listado aquí.

Durante todos los jueves de noviembre, locales gastronómicos adheridos ofrecerán pizza libre a un precio inigualable. Será en el marco de “Dale el Gusto”, una propuesta pensada para los amantes de este plato único.

¿Cómo y dónde?

Según informaron, la promoción tendrá un valor de $15.000 por persona. Incluirá pizza libre y también una bebida. Los comercios que participarán de la propuesta son:

En Adrogué

Tempo (Bartolomé Mitre 997)

(Bartolomé Mitre 997) Plaza Esteban (Plaza Esteban Adrogué 31)

(Plaza Esteban Adrogué 31) Filomena (Esteban Adrogué 1102)

(Esteban Adrogué 1102) María Bonita (Bartolomé Mitre 1195)

(Bartolomé Mitre 1195) Mardiros (Pellerano 726)

(Pellerano 726) Pepperino (avenida San Martín 1300)

Longchamps

Dalmasetto (Chiesa 708, esquina Belgrano)

Rafael Calzada

Aldorado (Av. San Martín 3541)

Burzaco

Pepperino (Presidente Perón 812)

(Presidente Perón 812) Polaris (Adolfo Alsina 1050)

En caso de necesitar conocer más detalles sobre la promoción, aconsejamos contactarse con la pizzería seleccionada.

La propuesta

Es llevada adelante por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Ya se puso en marcha a comienzos de octubre y fue un éxito entre los vecinos.