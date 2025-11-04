Mar, 04/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2500
SOCIEDAD
martes 4 de noviembre de 2025

Pizza libre y bebida por $15.000 en distintos locales de Brown: ¿Qué días será?


Será en comercios emblemáticos de Adrogué, Burzaco, Longchamps y Rafael Calzada. El listado aquí.

Durante todos los jueves de noviembre, locales gastronómicos adheridos ofrecerán pizza libre a un precio inigualable. Será en el marco de “Dale el Gusto”, una propuesta pensada para los amantes de este plato único.

 

¿Cómo y dónde?

Según informaron, la promoción tendrá un valor de $15.000 por persona. Incluirá pizza libre y también una bebida. Los comercios que participarán de la propuesta son:

En Adrogué

  • Tempo (Bartolomé Mitre 997)
  • Plaza Esteban (Plaza Esteban Adrogué 31)
  • Filomena (Esteban Adrogué 1102)
  • María Bonita (Bartolomé Mitre 1195)
  • Mardiros (Pellerano 726)
  • Pepperino (avenida San Martín 1300)

 

Longchamps

  • Dalmasetto (Chiesa 708, esquina Belgrano)

 

Rafael Calzada

  • Aldorado (Av. San Martín 3541)

 

Burzaco

  • Pepperino (Presidente Perón 812)
  • Polaris (Adolfo Alsina 1050)

En caso de necesitar conocer más detalles sobre la promoción, aconsejamos contactarse con la pizzería seleccionada.

La propuesta

Es llevada adelante por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Ya se puso en marcha a comienzos de octubre y fue un éxito entre los vecinos.

