Pizza libre y bebida por $15.000 en distintos locales de Brown: ¿Qué días será?

Será en comercios emblemáticos de Adrogué, Burzaco, Longchamps y Rafael Calzada. El listado aquí.
Durante todos los jueves de noviembre, locales gastronómicos adheridos ofrecerán pizza libre a un precio inigualable. Será en el marco de “Dale el Gusto”, una propuesta pensada para los amantes de este plato único.
Según informaron, la promoción tendrá un valor de $15.000 por persona. Incluirá pizza libre y también una bebida. Los comercios que participarán de la propuesta son:
En Adrogué
Longchamps
Rafael Calzada
Burzaco
En caso de necesitar conocer más detalles sobre la promoción, aconsejamos contactarse con la pizzería seleccionada.
Es llevada adelante por el Municipio, a través de Descubrí Brown y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Ya se puso en marcha a comienzos de octubre y fue un éxito entre los vecinos.
