Por amplia mayoría, el Concejo Deliberante de Brown aprobó el Presupuesto 2026

Incluye el financiamiento para poder terminar obras que tenían recursos nacionales, como la nueva estación de trenes de la UNaB. Conocé los principales ejes.

El Concejo Deliberante de Almirante Brown aprobó por amplia mayoría el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Este asciende a $281.014.462.000, representando un incremento del 27,43% en relación a la previsión de este año.

Según detallaron, la ordenanza hace foco en el cuidado del gasto y evita ser expansiva. Además, un detalle clave es que no contempla fondos afectados de origen nacional, dada la incertidumbre existente.

¿Cuáles son los ejes prioritarios?

En asignación de recursos, el 76,66% está destinado a las áreas de Higiene Urbana, Prevención y Seguridad Ciudadana, Salud, Desarrollo Social y Recursos Humanos e Infraestructura, conformando los principales sectores de gestión municipal.

La proyección de cara al año que viene también incluye financiamiento para poder terminar obras que tenían recursos nacionales. Una de ellas es la nueva estación de trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown.

La sesión

El Presupuesto 2026 recibió 17 votos a favor y siete en contra. Fue acompañado en general y en particular por el bloque de Unión por la Patria (UP) y la Unión Cívica Radical (UCR).

El presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, indicó que "también se aprobaron las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria en una Asamblea en la cual participaron Mayores Contribuyentes y concejales”.

En este marco, detallaron que las normas municipales mencionadas como también el Presupuesto “se trabajaron en Comisión, que fueron debatidos y discutidos lográndose importantes consensos y despachos favorables de las reuniones de comisiones de Hacienda y Asuntos Legales”. Además, resaltaron que ingresaron al Concejo Deliberante respetando los plazos y las formas establecidas por ley.

Un dato a resaltar es que la proyección aprobada mantiene el régimen de promoción industrial para el Sector Industrial Planificado (SIPAB). Se busca con ello apoyar a las pymes en materia de producción y trabajo.

Beneficio

Se indicó que en Almirante Brown, con el pago al contado de la Tasa Municipal anual, se otorga un 10% de descuento. Se agrega también la opción de cancelar en dos tramos sin interés con vencimientos en enero y marzo, respectivamente.