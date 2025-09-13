Por obras de AySa, no habrá agua en algunas localidades de Brown

Afectará también a Municipios de la Región. ¿Cuándo y en qué horario será?

AySA informó que este realizarán tareas de limpieza e inspección en la torre de toma de agua de la Planta Potabilizadora General Belgrano, de Bernal. Ante ello, se verá afectado el normal funcionamiento del servicio.

¿En qué horario?

La interrupción del suministro será desde la madrugada de este domingo, 14 de septiembre, hasta las últimas horas de la tarde. En este marco, algunas localidades de Almirante Brown no tendrán agua durante la jornada. Desde la compañía no especificaron cuáles serán.

Lo mismo sucederá con distritos de la Región. Estos serán Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, La Matanza, Esteban Echeverría, Lanús, y en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El servicio se irá normalizando progresivamente. “Durante el operativo se detendrá por completo el funcionamiento de la Planta General Belgrano, como también de las Estaciones Elevadoras que dependen de ella. Es importante mencionar que, paralelamente al trabajo de limpieza de la torre toma, se aprovechará la parada de planta para realizar tareas de mejora y mantenimiento”, explicaron desde la empresa.

Más información

Ante cualquier duda, los vecinos podrán comunicarse al 0800-321-2482 durante las 24 horas. Otra opción será a través de los canales oficiales de Instagram @aysa.oficial o Facebook AySA.Argentina, de 6 a 24hs. Además, del WhatsApp 11-5984-5794.