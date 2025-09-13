Sáb, 13/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2448
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
sábado 13 de septiembre de 2025

Por obras de AySa, no habrá agua en algunas localidades de Brown


Afectará también a Municipios de la Región. ¿Cuándo y en qué horario será? 

AySA informó que este realizarán tareas de limpieza e inspección en la torre de toma de agua de la Planta Potabilizadora General Belgrano, de Bernal. Ante ello, se verá afectado el normal funcionamiento del servicio.

 

¿En qué horario?

La interrupción del suministro será desde la madrugada de este domingo, 14 de septiembre, hasta las últimas horas de la tarde. En este marco, algunas localidades de Almirante Brown no tendrán agua durante la jornada. Desde la compañía no especificaron cuáles serán.

Lo mismo sucederá con distritos de la Región. Estos serán Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, La Matanza, Esteban Echeverría, Lanús, y en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El servicio se irá normalizando progresivamente. “Durante el operativo se detendrá por completo el funcionamiento de la Planta General Belgrano, como también de las Estaciones Elevadoras que dependen de ella. Es importante mencionar que, paralelamente al trabajo de limpieza de la torre toma, se aprovechará la parada de planta para realizar tareas de mejora y mantenimiento”, explicaron desde la empresa.

 

Más información

Ante cualquier duda, los vecinos podrán comunicarse al 0800-321-2482 durante las 24 horas. Otra opción será a través de los canales oficiales de Instagram @aysa.oficialFacebook AySA.Argentina, de 6 a 24hs. Además, del WhatsApp 11-5984-5794.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram