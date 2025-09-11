Tras las elecciones, avanzan las obras en diferentes puntos de Brown

El intendente Mariano Cascallares confirmó que están planificando nuevas intervenciones. Los detalles.

Tras las elecciones legislativas, Almirante Brown anunció que continúa avanzando en más obras en el distrito. Asimismo, están trabajando en nuevas intervenciones que incluyen mejoras de infraestructura, remodelación de espacios públicos e importantes servicios y propuestas.

¿Cuáles son?

La información fue brindada por el intendente Mariano Cascallares. Entre las acciones, se destaca el montaje de las carpas en la plaza Brown para la 9° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), la cual contará con cientos de escritores y referentes de la cultura.

Por otro lado, avanzan con importantes obras de desagüe en el Arroyo San Roque en Glew. Esto permitirá sanear los barrios UOCRA, Gorriti y Parque Roma, beneficiando a más de 5 mil brownianos.

“Pasaron las elecciones y en Almirante Brown seguimos trabajando con más obras y servicios para los vecinos. Siempre con la premisa de mejorar la calidad de vida y el futuro del distrito”, subrayó Cascallares.

Más trabajos

En San José, se lleva adelante el bacheo en Rosales y Salta; mientras que otra intervención vial sucede en Dean Funes esquina Alcorta, en Claypole. También, realizan tareas de renovación de espacios públicos, como el Parque de la UNaB y la plazoleta Azopardo de Adrogué.

En cuanto a obras viales en marcha, se completó otra de bacheo integral en Alsina y Lisandro De La Torre, en Claypole. Y una más en Amenedo esquina La Tijereta, en San José.

Por último, el jefe comunal remarcó que avanzan a todo ritmo los trabajos en los pasos bajo nivel de Diehl, en Longchamps, y de Presidente Perón, en Rafael Calzada. Se trata de dos construcciones fundamentales para mejorar la conectividad y la seguridad vial.