¿Por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre?

Es una de las fiestas cristianas más importantes. Conocé su historia.

Al igual que cada año desde hace décadas, millones de personas festejan la Navidad en conmemoración al nacimiento de Jesús. Pese a la magnitud de la celebración, la fecha es un gran enigma al no haber registro en ningún pasaje de la Biblia.

¿Cuál es el origen?

La versión más difundida sobre la elección de la jornada se remonta a los romanos. Se debe a que concluían ese día los antiguos cultos paganos en honor a Saturno, dios de la Agricultura y la Cosecha. Coincidiendo con el solsticio de invierno, cuando el Sol sale más tarde y se pone más temprano.

En ese sentido, esta cultura conmemoraba cada 25 de diciembre la fiesta Natalis Solis Invictti y, durante su previa, ofrecían grandes banquetes e intercambiaban regalos.

Desde el 330 d.C., el papa Julio I fijó la fecha actual para honrar la llegada de Jesús en Roma. No obstante, recién en el 549, el empedrador Justiniano la incluyó en el calendario.

En esa línea, la palabra Navidad proviene de latín “nativitas” que significa nacimiento. Por ello, diferentes historiadores afirman que la Iglesia intentó reemplazar el culto al Sol para facilitar la conversión de los paganos a su religión.

"A los cristianos les pareció lógico y natural sustituir esa fiesta con la celebración del único y verdadero Sol, Jesucristo, que vino al mundo para traer a los hombres la luz de la verdad”, afirmó Juan Pablo II.