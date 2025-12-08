Tradición navideña: ¿Por qué se arma el arbolito el 8 de diciembre?

La fecha guarda raíces religiosas y costumbres populares. Conocé la historia.

La Navidad está cerca y millones de personas se preparan para celebrarla. En este sentido, cada 8 de diciembre en muchos hogares se arma el tradicional arbolito. Se trata de una fecha arraigada en la fe cristiana que se vincula con el Día de la Inmaculada Concepción.

Las historias

Uno de los relatos sobre los motivos de su armado se vincula con el origen celta, quienes tenían por costumbre adornar un roble por la venida del solsticio de invierno. De esta manera, se aseguraban el regreso del sol.

Otra versión se remonta a Martín Lutero, uno de los padres de la reforma protestante y el responsable de haber impuesto los pinos para Navidad hacia el 1.500. Se asegura que un día, mientras caminaba por el bosque, se deslumbró por el gran brillo de las estrellas que se asomaban entre las plantas. Ante esto, cortó una de las ramas y se la llevó a su casa.

Creencias

El 8 de diciembre de 1854, Pío IX advirtió que, al momento de nacer María, la madre de Dios, fue preservada del pecado original. Por ese motivo, la fecha fue proclama como el Día de la Virgen Inmaculada Concepción, también el día del armado del árbol navideño.

En este sentido, para el catolicismo el árbol representa el amor de Dios y la vida eterna. La forma triangular, en tanto, se relaciona con la Santísima Trinidad.

Asimismo, las bolas de colores se vinculan con la imagen de la manzana prohibida que provocó la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Además, las luces hacen referencia a la unión familiar.

Los regalos también tienen su razón. Se cree que, en Belén, la gente ponía en el árbol algún objeto preciado a modo de obtener buenas compensaciones para el año siguiente.

El mundo

El primer árbol de Navidad en Argentina se colocó en 1807, cuando un irlandés lo instaló en una plaza pública. Proveniente de Estados Unidos, había llegado a América Latina y decoró el pino de acuerdo a la costumbre arraigada en su país.

En otros sitios, el armado sucede el 6 de diciembre, ya que es el Día de San Nicolás de Bari, patrono de los niños y a quien se señala como inspirador del personaje de Papá Noel. Otros prefieren hacerlo el 30 de noviembre por el Día de San Andrés, mientras que en tierras estadounidenses lo más usual es verlos después del Día de Acción de Gracias.