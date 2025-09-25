Jue, 25/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2460
POLÍTICA
jueves 25 de septiembre de 2025

Por segundo día consecutivo, el tren Roca circula a 30 km/h


El gremio La Fraternidad lleva adelante la medida de fuerza. Se inició este miércoles y continúa hoy. Es por tiempo indeterminado.

Otro día más con complicaciones para viajar. Los trenes del AMBA vuelven a circular a 30 km/h. Se debe a una medida de fuerza del gremio La Fraternidad.

¿Hasta cuándo?

No hay confirmaciones oficiales respecto al tiempo que se extenderá el reclamo. Afecta a los pasajeros de la línea Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur.

En este marco, se generaron nuevamente demoras, cancelaciones y alteraciones en los horarios habituales del servicio. Debido a ello, hay una mayor acumulación de pasajeros en los andenes, formaciones saturadas y largas filas en las paradas de colectivos.

Según informó Trenes Argentinos, esta medida afecta a más de un millón de pasajeros que dependen diariamente de las formaciones para trasladarse a sus trabajos y hogares.

