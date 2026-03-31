Por Semana Santa, refuerzan los controles bromatológicos en pescaderías de Brown

Durante los procedimientos, se verifica el cumplimiento de las normativas, las condiciones de higiene y la correcta manipulación de los productos, entre otras cuestiones. La información.

Durante Semana Santa, muchas personas eligen no comer carne roja como parte de una tradición religiosa. Ante ello, el Municipio intensifica los controles bromatológicos que realiza durante todo el año en pescaderías.

¿Cómo lo hace?

En las últimas horas, se llevaron adelante inspecciones en comercios ubicados en E. de Burzaco al 700, en Burzaco, y en Rivadavia al 1400, en Longchamps, entre otros puntos.

Durante los controles, el personal verifica el cumplimiento de las normativas, las condiciones de higiene y la correcta manipulación de los productos. Además de que los trabajadores cuenten con la indumentaria adecuada y el Carnet de Manipulador de Alimentos.

Sumado a ello, se chequea la temperatura de almacenamiento, el estado de las cámaras de frío y la conservación de la mercadería en exhibición, incluyendo la correcta utilización de hielo en escamas.

También se inspecciona la documentación correspondiente, como el certificado de libre tránsito emitido por Senasa y la habilitación del transporte. Los controles incluyen la detección de locales no habilitados que eventualmente comercialicen este tipo de productos.

Importante saberlo

Desde la Comuna recordaron la importancia de adquirir todos estos productos en lugares en regla para evitar riesgos de salud. En este sentido, al momento de la compra, es importante verificar las siguientes características en los pescados y mariscos:

Ojos brillantes, transparentes y saltones.

Agallas de color rojo intenso o rosado brillante, sin mucosidad.

Olor suave, similar al mar o algas, nunca amoniacal.

Textura firme y elástica; al presionar, debe recuperar su forma.

Piel brillante, con escamas bien adheridas.

Aletas rígidas.

Cavidad abdominal limpia, brillante y no hinchada.

“Ante la proximidad de Semana Santa, reforzamos los controles bromatológicos en pescaderías de todas las localidades. El objetivo es garantizar la inocuidad de los alimentos y cuidar la salud de nuestros vecinos”, destacó Mariano Cascallares.

Y agregó: “Estas inspecciones se realizan durante todo el año, pero en esta época intensificamos la presencia para asegurar que los productos cumplan con todas las condiciones de calidad”.