Por su aporte cultural al carnaval, reconocieron a cinco comparsas de Brown

Estuvieron presentes el gobernador Axel Kicillof, la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, y Mariano Cascallares. Los detalles.

En medio de la temporada de carnavales, cinco comparsas brownianas recibieron un reconocimiento por su trayectoria, trabajo comunitario y aporte a la cultura popular. Fue en el marco de una iniciativa provincial destinada a fortalecer y visibilizar las expresiones artísticas.

¿Cómo fue?

El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata. Fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof, la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, y Mariano Cascallares.

Las comparsas brownianas convocadas fueron "Al Borde" de Ministro Rivadavia; "La Nueva Generación" de Burzaco; "Los Herederos de José Mármol" de esa localidad; y "Esmeralda" y "Reciclado" de San Francisco de Asís.

“Para nosotros, es muy importante reconocer el enorme trabajo que realizan las comparsas y murgas de Almirante Brown. Son expresiones culturales que fortalecen nuestra identidad y fomentan el encuentro en nuestros barrios”, remarcó Cascallares, quien entregó las distinciones en mano a cada una de las instituciones del distrito.

La propuesta, vinculada a la quinta edición del programa “Carnaval es Cultura”, reconoció también a instituciones y comparsas de distintos puntos del territorio bonaerense por su trabajo artístico, social y comunitario. El objetivo es revalorizar el carnaval como una manifestación cultural identitaria.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presentes también la directora general de Cultura de Almirante Brown, Cecilia Fodor, y el coordinador de Fiestas Populares y Diversidad Cultural, Carlos Estrella.