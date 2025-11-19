Por trabajos de Edesur, cortarán la luz en Mármol: ¿Cuándo y a quiénes afectará?

También se limitará el tránsito. Los detalles.

Debido a tareas de despeje en líneas aéreas, Almirante Brown informó que este viernes, 21 de noviembre, se realizarán cortes programados de suministro eléctrico. Será en un sector de José Mármol.

¿Cuándo y dónde?

Según indicaron, la empresa Edesur llevará adelante los trabajos de 8 a 18 hs. Durante ese lapso, se registrarán las interrupciones en el servicio. Las calles afectadas serán las siguientes:

30 de Septiembre, entre Congreso y Blasco Ibáñez

Blasco Ibáñez, entre 30 de Septiembre y Mitre

Conscripto Bernardi, entre Ibáñez y Arias

Canale, entre Ibáñez y Arias.

Como consecuencia, se limitará el tránsito y se harán desvíos en la circulación. Asimismo, desde la Comuna solicitaron a los vecinos no estacionar momentáneamente en dicha zona para evitar inconvenientes.