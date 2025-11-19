Por trabajos de Edesur, cortarán la luz en Mármol: ¿Cuándo y a quiénes afectará?

También se limitará el tránsito. Los detalles.
Debido a tareas de despeje en líneas aéreas, Almirante Brown informó que este viernes, 21 de noviembre, se realizarán cortes programados de suministro eléctrico. Será en un sector de José Mármol.
Según indicaron, la empresa Edesur llevará adelante los trabajos de 8 a 18 hs. Durante ese lapso, se registrarán las interrupciones en el servicio. Las calles afectadas serán las siguientes:
Como consecuencia, se limitará el tránsito y se harán desvíos en la circulación. Asimismo, desde la Comuna solicitaron a los vecinos no estacionar momentáneamente en dicha zona para evitar inconvenientes.
