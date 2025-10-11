Sáb, 11/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2476
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
DEPORTES
sábado 11 de octubre de 2025

Por un cupo en la Copa Argentina, Claypole enfrenta a Cañuelas en los cuartos del Reducido


El encuentro se llevará a cabo hoy, sábado 11 de octubre. ¿A qué hora?

Claypole pone en marcha su participación en los cuartos del Reducido por un lugar en la próxima edición de la Copa Argentina. Su rival en esta instancia será Cañuelas, el cual comenzará la serie como local.

El encuentro se disputará hoy, sábado 11 de octubre, desde las 15:30 hs. Tendrá como escenario al estadio Jorge Arín. El árbitro Manuel Girett fue designado para impartir justicia.

¿Cómo llegan?

El “Tambero” viene de avanzar de manera holgada en la primera ronda, ya que ganó ambos partidos 3-1 y redondeó un global de 6-2 ante Central Ballester. Leonel Llodrá fue clave en la serie con sus tres tantos.

Cañuelas, que terminó 10° en la Zona B con 29 unidades, pasó a los cuartos después de dejar en el camino a Lugano. En el duelo de ida se impuso 2-0 como visitante, mientras que de local ganó 3-1.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram