Por un lugar en la Copa Argentina: Claypole disputará la primera final como local

Recibirá hoy, domingo 30 de noviembre, a Deportivo Español en la ida de la llave definitoria del Reducido. La previa.

Para cerrar el año con una sonrisa, Claypole intentará quedarse con el último boleto para la próxima Copa Argentina. En ese contexto, buscará comenzar con el pie derecho la final del Reducido por un cupo a dicho torneo nacional, donde se verá las caras con Deportivo Español.

El encuentro de ida de la llave definitoria se disputará este domingo, 30 de noviembre, a partir de las 17 hs. Tendrá como escenario al estadio Rodolfo Vicente Capocasa.

¿Cómo llegaron?

Tras terminar 8° en la Zona A y quedarse sin chances de ascenso, Claypole puso el foco en el nuevo objetivo y tuvo un intachable camino en el Reducido por un lugar en la Copa Argentina. En la primera ronda, dejó en el camino a Central Ballester, al cual venció 3-1 en ambos partidos.

Ya en cuartos de final, el global fue 3-2 ante Cañuelas: el “Tambero” ganó 2-1 en la ida y selló su clasificación con el 1-1 en el Capocasa. En la semifinal, en tanto, igualó 1-1 con Centro Español en el duelo inicial; mientras que avanzó a la final con el 3-1 en el choque de vuelta.

Deportivo Español, por su parte, clasificó al Reducido por el segundo ascenso y fue uno de los protagonistas. Eliminó en la primera fase a Estrella del Sur e hizo lo propio en los cuartos frente a Central Córdoba.

En la semifinal, cayó 1-0 ante Ituzaingó en la ida y el empate 2-2 en la vuelta lo terminó dejando afuera. Tras enfrentarse con Leandro N. Alem, el perdedor de la otra llave de dicha instancia, el ganador se metió en la semifinal del Reducido por la Copa Argentina, donde eliminó global 2-1 a Mercedes.