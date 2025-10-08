Por una falla mecánica, un camión perdió el control y chocó contra un auto en Burzaco

Habría sufrido un desperfecto en la dirección del rodado. Se desplegó un operativo de auxilio en la zona. Los detalles.

Un nuevo accidente vial se registró en las últimas horas en Burzaco. Se originó cuando el conductor de un camión habría sufrido un problema mecánico en la dirección del vehículo que lo llevó a perder su control y chocar contra un auto.

¿Cómo fue?

El siniestro se registró este martes, 7 de octubre, a plena luz del día. Fue en el cruce de Ruta 16 y Luis María Drago, en pleno Parque Industrial de Almirante Brown y zona neurálgica de circulación. Afortunadamente, ambos rodados sufrieron daños materiales leves.

Como es habitual, se desplegó un operativo en el lugar. Los trabajos estuvieron encabezados por Bomberos Voluntarios Almirante Brown, personal de ambulancias municipal y Policía de la jurisdicción.