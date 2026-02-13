Por unas horas, limitarán el tránsito este viernes en el paso bajo nivel de Calzada

Se debe a trabajos dentro de la flamante obra. ¿En qué momento será?

Almirante Brown informó que durante unas horas de este viernes, 13 de febrero, se limitará el tránsito en el nuevo paso bajo nivel de Rafael Calzada. Se debe a que estarán llevando adelante tareas de mantenimiento y limpieza.

¿Cuándo?

La restricción se extenderá entre las 13 y las 17 hs. Será sobre la calle Presidente Perón, en la zona del flamante cruce, y sólo en la mano que va en dirección Burzaco-Adrogué hacia Claypole.

Como vía alternativa, desde la Comuna recomendaron tomar por Perón, Saavedra, Güemes y, luego, el paso nivel de la avenida San Martín. Esto tiene como objetivo evitar demoras y facilitar la circulación en la zona.

En ese marco, se llevó a cabo en los últimos días un operativo especial para remover graffitis y pinturas, con la intención de preservar el estado de esta construcción recientemente inaugurada.

“Sabemos que la inmensa mayoría de los vecinos utilizan y cuidan las obras que realizamos juntos, pero necesitamos la colaboración de todos para mantener limpio y ordenado el espacio público y cada obra en Alte Brown”, remarcó al respecto Mariano Cascallares.

Sobre el paso bajo nivel

Fue habilitado para su circulación vehicular en diciembre. Cuenta con circulación en doble mano, un gálibo de 4,50 mts. de altura y un ancho de 9,50 mts. distribuidos en dos carriles. Además, incluye dos cruces peatonales subterráneos y un sistema de iluminación LED en todo su recorrido.