Vie, 07/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2503
POLÍTICA
viernes 7 de noviembre de 2025

Postergan el vencimiento de la Tasa de Servicios Generales en Brown


Es por el Día del Empleado Municipal. ¿Hasta cuándo habrá tiempo de abonarla?

Debido al asueto administrativo decretado por el Día del Empleado Municipal, Almirante Brown informó a los contribuyentes un cambio en el vencimiento de la Tasa de Servicios Generales (TSG). Se debe a que el mismo se pospuso hasta el martes, 11 de noviembre.

En esa línea, las dependencias municipales que provean el servicio de cobro y/o expedición de boletas dispondrán de estas y las entregarán sin la aplicación de ningún recargo hasta dicha fecha, en virtud del traslado del plazo original.

Los contribuyentes, para su mayor comodidad, podrán acceder al sitio web para descargar la factura y/o realizar el pago a través del botón electrónico. Accedé haciendo clic aquí.

