Prenden el fuego: Bomberos de Claypole venderán choripanes para recaudar fondos

Será en la puerta del Destacamento. Los detalles.

Como antesala a la jornada de elecciones, Bomberos Voluntarios Almirante Brown volverá a prender el fuego y preparar la parrilla. Se debe a que llevará adelante una nueva edición de “Chorifire” en Claypole.

¿Cómo será?

La propuesta se realizará este sábado, 6 de septiembre, a partir de las 11 hs. Tendrá como escenario al Destacamento N°2 de dicha localidad, ubicado en la intersección de avenida Lacaze y Crispi.

En ese contexto, los vecinos podrán acercarse para disfrutar de los clásicos choripanes y otros manjares típicos de una parrillada. Todo lo recaudado en la jornada será destinado a solventar los gastos diarios del cuartel que tanto trabaja por la comunidad.

Esta iniciativa del cuerpo bomberil ya se volvió un clásico, que comenzó ocurriendo en fechas patrias y días de elecciones. No obstante, debido a la gran respuesta de los brownianos, se empezó a llevar adelante también otros fines de semana.